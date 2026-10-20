Фото Хәбәр \ Сионист әлијевләр сүлаләсинин дөвләт-лајиһә идарәчилијинин ичинә гәдәр нүфуз етмиш САТАНИЗИМ
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда шејтанпәрәстлик (сатанизм) артыг дөвләт-лајиһә идарәчилијинин ичинә гәдәр нүфуз едиб. Әлијевләр аиләсинин бу ҹәрәјана бағлылығы барәдә ҹидди суаллар доғуран мәгамлар вар. Садәҹә Лејла Әлијеванын чәкдији рәсмләрә, азана, мәсҹидләрә вә һиҹаба гаршы мүнасибәтә бахмаг кифајәтдир. Бүтүн бунлар тәсадүфдүр, јохса мәгсәдли шәкилдә апарылан мәнәви-идеоложи сијасәтин нәтиҹәси?
20 oktyabr 2026 - 22:46
Xəbər kodu: 1880685
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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