Әлијевләр сүлалә режиминин ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едән вәтәндашлардан һәбс етдији даһа ики нәфәри \ Фото
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әлијевләр сүлалә режиминин өлкәдә тәтбиг етдији ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз едәнләри күтләви шәкилдә һәбс едир. Белә ки, бу етиразчылардан бири Абшерон рајонунун Мәһәммәди кәндиндә јашајан Рафаел Фүзули оғлу Һүсејнзадәдир (1998-ҹи ил тәвәллүдлү). О, мәктәбин һасарына "ҺИҸАБА АЗАДЛЫГ!" јаздығы үчүн сахланылыб. Сағдакы шәхс исә Нахчыванда һиҹаб мәсәләси илә бағлы "ТикТок"-да пајлашым етдији үчүн сахланылан Гүдрәт Давид оғлу Абдуллајевдир. Онун 25 сутка инзибати һәбс олундуғу билдирилир.
18 oktyabr 2026 - 18:18
Xəbər kodu: 1879753
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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