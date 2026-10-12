Азәрбајҹанда һиҹаба дәстәк етиразы јени форма алыр: Әскинасларын үзәринә “Һиҹаба азадлыг” шүарлары јазылыр
Фотошәкилләрдә 1, 5, 10, 50, 100 вә 200 манатлыг әскинасларын үзәриндә һиҹаба азадлыг чағырышларына раст ҝәлинир. Бу ҝөрүнтүләр һиҹаб мәсәләсинә иҹтимаи диггәтин ҹәлб едилмәси вә дини ҝејимлә бағлы мәһдудијјәтләрә етиразын фәргли формада ифадә олунмасы кими гијмәтләндирилир.
12 oktyabr 2026 - 10:38
Xəbər kodu: 1876940
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији -АБНА: Азәрбајҹанда һиҹаб гадағасына гаршы етиразларын јени формада ифадә олундуғуну ҝөстәрән фотошәкилләр јајылыб. Сосиал шәбәкәләрдә јајылан ҝөрүнтүләрдә мүхтәлиф номиналлы Азәрбајҹан манатларынын, еләҹә дә АБШ доллары әскинасынын үзәринә “Һиҹаба азадлыг” вә бәнзәр шүарларын јазылдығы ҝөрүнүр.
Фотошәкилләрдә 1, 5, 10, 50, 100 вә 200 манатлыг әскинасларын үзәриндә һиҹаба азадлыг чағырышларына раст ҝәлинир. Бу ҝөрүнтүләр һиҹаб мәсәләсинә иҹтимаи диггәтин ҹәлб едилмәси вә дини ҝејимлә бағлы мәһдудијјәтләрә етиразын фәргли формада ифадә олунмасы кими гијмәтләндирилир.
Сон ҝүнләр Азәрбајҹанда мәктәбләрдә һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсилә бурахылмасы илә бағлы мәһдудијјәтләрә гаршы мүхтәлиф дини шәхсләр, мәсҹидләр вә иҹтимаи фәаллар тәрәфиндән етиразлар сәсләндирилир. Јајылмыш бу фотошәкилләр дә һиҹаба дәстәк чағырышларынын фәргли бир нүмунәси кими диггәт чәкир.
Sizin rəyiniz