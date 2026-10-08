Фото Хәбәр \ "Умәнаи Рәсул" Бејнәлхалг Конгресинин чағырышынын ачылыш мәрасими

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмумдүнја Әһли-Бејт (әлејһиссалам) Ассамблејасынын иҹлас залында Мүгавимәт шәһиди Сејид Һәсән Нәсруллаһын хатирәсини јад етмәк мәгсәди илә "Шәһид Нәсруллаһын дүшүнҹәсиндә бирлик вә Ислам Мүгавимәти (Һормозган әјаләтинин стратежи имканларына диггәт јетирәрәк)" адлы хүсуси програм чәрчивәсиндә Елми Һөвзәнин бир груп үләма вә Али Рәһбәрин Һормозган әјаләтиндәки нүмајәндәсинин иштиракы илә "Умәнаи Рәсул" Бејнәлхалг Конгресинин чағырышынын ачылыш мәрасими кечирилди.
8 oktyabr 2026 - 11:01
Xəbər kodu: 1875385
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz