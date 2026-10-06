Фото Хәбәр \ "Мүгавимәтә Мин Бир Суал" китабынын тәгдимат мәрасими

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мүгавимәт Лидери илә 30 иллик диалогдан бәһс едән алты ҹилдлик "Мүгавимәтә Мин Бир Суал" китабынын тәгдимат мәрасими Теһранда Сәрчешмә Ислам Ингилабы Шәһидләринин Мәдәнијјәт Комплексиндә Әлламә Шәһид Сејјид Һәсән Нәсруллаһын дүшүнҹәләри илә бағлы мүзакирәләр апарылараг кечирилди. Тәдбирдә Ислам Тәблиғат Тәшкилатынын рәһбәри Һөҹҹәтүлислам Мәһәммәд Гуми, Мәгсәдјөнлүлүк Мүәјјәнләшдирмә Шурасынын үзвү Мәһәммәд Һүсејн Сәффар Һәрәнди, семинарија профессору вә Һәгиги Ислам Мәркәзинин директору Һөҹҹәтүлислам Әсәд Гасир, Багир-үл-Улум Университетинин (әлејһи сәлам) мүәллим һејәтинин үзвү Һөҹҹәтүлислам Әһмәд Рәһдар, Ливандакы кечмиш Иран мәдәнијјәт мүшавири Аббас Хәмәјар, китабын мүәллифи Меһди Әфраз вә бир груп танынмыш семинарија, академик вә мәдәнијјәт хадимләринин иштиракы илә кечирилди.
6 oktyabr 2026 - 14:48
Xəbər kodu: 1874567
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz