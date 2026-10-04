АБШ-ын Ирагдакы ијирми иллик һәрби мөвҹудлуғу – Фото Рәвајәт

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ ишғалчы гүввәләринин 2003-ҹү илдә Ирага дахил олмасындан өтән һәфтә чәршәнбә ҝүнү АБШ ишғалчы гүввәләринин Ирагдакы сон базаларындан чыхарылмасына гәдәр АБШ-ын Ирагдакы һәрби мөвҹудлуғундан ијирми илдән чох вахт кечиб. Бу фоторепортажда бу дөврдән гејдә алынан ән ваҹиб ҝөрүнтүләрдән бәзиләри вә бу илләрдә Ирага тәсир едән һадисәләр нәзәрдән кечирилир.
4 oktyabr 2026 - 13:32
Xəbər kodu: 1873560
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz