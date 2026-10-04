Фото Хәбәр \ Ајәтуллаһ Сејјид Мәһәммәд Тәги Мүдәррәси наминә "Кәрбәлалы бир фәгиһ" әсәринин тәгдимат мәрасими
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Гум Ислам Елмләри вә Мәдәнијјәти Институтунун конфранс залында "Кәрбәлалы бир фәгиһ" әсәринин тәгдимат мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә һөрмәтли алим, Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан Ајәтуллаһ Сејјид Мәһәммәд Тәги Мүдәррәсинин сијаси дүшүнҹәләри тәһлил едилиб вә ачыгланыб.
4 oktyabr 2026 - 13:12
Xəbər kodu: 1873556
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz