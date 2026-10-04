Фото Хәбәр \ 33-ҹү Милли Намаз Зирвәси – Имам Рзанын (әлејһи сәлам) Мүгәддәс Һәрәми

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәти Имам Рзанын (әлејһи сәлам) Мүгәддәс Һәрәминдә Һәрәмин Хадими Ајәтуллаһ Әһмәд Мәрви, Тәһсил Назири Әлирза Каземинин вә Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри Мәһәммәд Исламинин вә әјаләт рәсмиләринин иштиракы илә 33-ҹү Милли Намаз Зирвәси кечирилиб. Мәрасим Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеинин месажынын охунмасы ишә башлајыб.
4 oktyabr 2026 - 13:01
Xəbər kodu: 1873551
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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