Фото Хәбәр \ Гумда Мүгавимәт Шәһидләри Конфрансы

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Пакистан Мүсәлман Бирлији Шурасынын, Гум шөбәсинин сәјләри сајәсиндә Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһидлијинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә Мүгавимәт Шәһидләри Конфрансы шәһәрин Гәдир Конфранс Залында кечирилиб. Конфрансда Ирандакы Фәләстин Ислам Ҹиһад Һәрәкатынын нүмајәндәси Насир Әбу Шәриф вә Гум Елми Һөвзәсинин Ислам Тәблиғат Офисинин тәдгигат үзрә мүавини Һөҹҹәтүлислам Нәҹәф Ләкзаи чыхыш едибләр.
3 oktyabr 2026 - 12:49
Xəbər kodu: 1873129
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz