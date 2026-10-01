14 јашлы Әли Аббас, Исраилин Ливанда пејҹер террорундан ики ил сонра

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ушаг гатили сионист режимин һәјата кечирдији террор әмәлијјатында Ливанда пејҹерләрин партламасы минләрлә инсанын јараланмасына вә бир нечә нәфәрин өлүмүнә сәбәб олду. Бу дәһшәтли террор һадисәсиндән ики ил сонра, 14 јашлы Әли Аббас ағыр хәсарәтләринә вә партлајышларын јаратдығы изләрә бахмајараг һәјатыны јенидән гурмаға чалышыр. Террор акты баш верәркән Әли Аббасын 12 јашы вар иди.
1 oktyabr 2026 - 15:55
Xəbər kodu: 1872556
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz