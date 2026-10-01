Унудулма Көлҝәсиндәки Ҝүрҹүстанын Тахтадан тикилмиш Мәсҹидләри вә әлијевләр сүлалә режиминин Ватикана хәрҹләдији милјонлуг авросу \Фотолар
Гејд едәк ки, бу ҝүнә кими бу барәдә христиан Ҝүрҹүстан дөвләтиндән исә һеч бир сәс чыхмајыб. Лакин бурада бир мүһүм вә долғун суал гафгазлы инсанын зеһнини өзүнә мәшғул едиб вә о будур: “Ватиканын ирсини горумаға милјонларла авро ајыран, Италија футбол клубларына спонсурлуг едән, Исраил ушаг гатили режимин футбол командасынын спонсурлуғуну өһдәсинә алан вә онларла хариҹи христиан дөвләтләриндә килсә вә синагоглар тикдирән вә бәрпа едән әлијевләр сүлалә режими бәс нәдән гоншу Ҝүрҹүстандакы Мәсҹидләрин бәрпасына бир гара гәпик дә белә ајырмыр???”
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҝүрҹүстанын Аҹарыстан дағларында 50-дән чох тарихи тахтадан тикилмиш мәсҹид һәлә дә бөлҝәдә мүсәлманларын мөвҹудлуғунун хатирәсини горујур; 200 илдән чох јашы олан бу Мәсҹидләр, лакин бу ҝүн дағылма вә јанғын тәһлүкәси илә үзләшибләр. Тәкҹә сон бир илдә бөлҝәдәки ики тарихи Мәсҹид мәһв олуб.
Ҝүрҹүстанын Ҹәнуб-гәрбиндә јерләшән Аҹарыстан бөлҝәсинин тарихи тахта мәсҹидләри, уникал мемарлыға малик олсалар да, сон илләрдә дағылма вә бәрпа үчүн вәсаит чатышмазлығы илә үзләшибләр. Јерли фәаллар хәбәрдарлыг едирләр ки, лагејдлик бөлҝәнин Ислам ирсинин бир һиссәсини әбәди олараг мәһв едә биләр.
Аҹарыстан дағлыг әразиләриндә 50-дән чох тарихи тахта мәсҹид вар ки, онлардан бәзиләри 1817-1926-ҹы илләрә аиддир. Бу мәсҹидләр бөлҝәнин мешәләриндән ҝөтүрүлмүш ағаҹдан тикилиб вә онларын мемарлығы әнәнәви Аҹарыстан евләриндән тәсирләниб; лакин, онлардан бир чоху һазырда ја тәҹили бәрпаја еһтијаҹ дујур, ја да тамамилә бахымсызлыг вәзијјәтиндәдир.
“Горҹоми” бу тарихи ирсин нүмунәләриндән биридир вә бурада ашынма вә јыртылма әламәтләри ајдын ҝөрүнүр. “Лија Деканадзе” Мәсҹидин вәзијјәтинә тохунараг дејир ки, “нараһатлығым будур ки, Мәсҹидин ҝөзүмүн өнүндә виран олараг јох олмасынын шаһиди олум. Кечән ил Аҹарыстанда ики тахта Мәсҹид јанғын нәтиҹәсиндә дағылараг арадан ҝедиб вә електрик системинин насазлығы мүмкүн сәбәб кими ирәли сүрүлүб.”
Јерли фәаллар һәмчинин игтисади чәтинликләрин вә кәнд миграсијасынын јерли иҹмаларын бу биналары сахламаг габилијјәтини азалтдығына инанырлар. “Һәмрәјлик Ҹәмијјәти” групу әввәлләр Ислам ирси јерләринин хәритәсини һазырлајараг вә онларын вәзијјәтини арашдырараг һакимијјәт органларынын диггәтини бу Мәсҹидләрә ҹәлб етмәјә чалышыб; лакин ГҺТ-нин фәалијјәти сијаси һадисәләр вә малијјә мәһдудијјәтләри сәбәбиндән дајандырылыб.
Әһалинин тәхминән үчдә биринин мүсәлман олдуғу Аҹарыстан Ҝүрҹүстанын Ислам ирсинин мүһүм бир һиссәсинә ев саһиблији едир.
Фәаллар вурғулајырлар ки, бу Мәсҹидләр јалныз ибадәт јерләри дејил, һәм дә кечмишдә иҹтимаи топланты вә сосиал гәрар гәбулетмә јерләри олуб; Буна ҝөрә дә, онлар онларын горунмасыны Ҝүрҹүстанын тарихини вә мәдәни ирсини горумағын бир һиссәси кими ҝөрүрләр.
Гејд едәк ки, бу ҝүнә кими бу барәдә христиан Ҝүрҹүстан дөвләтиндән исә һеч бир сәс чыхмајыб. Лакин бурада бир мүһүм вә долғун суал гафгазлы инсанын зеһнини өзүнә мәшғул едиб вә о будур: “Ватиканын ирсини горумаға милјонларла авро ајыран, Италија футбол клубларына спонсурлуг едән, Исраил ушаг гатили режимин футбол командасынын спонсурлуғуну өһдәсинә алан вә онларла хариҹи христиан дөвләтләриндә килсә вә синагоглар тикдирән вә бәрпа едән әлијевләр сүлалә режими бәс нәдән гоншу Ҝүрҹүстандакы Мәсҹидләрин бәрпасына бир гара гәпик дә белә ајырмыр???”
Sizin rəyiniz