ВӘҺҺАБИ СӘФИРИНИН ЈАС МӘРАСИМИНДӘ ӨЛҮНҮ ЕҺТИРАМЛА АНМАСЫ
Фоторепортаж | Сәудијјә сәфири Ајәтуллаһ Зәнҹанинин Һәзрәт Мәсумәнин (с.ә.) һәрәминдә кечирилән аным мәрасиминдә иштирак етди
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәми вә һөвзә гурумлары тәрәфиндән Һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Сејјид Муса Шүбејри Зәнҹани үчүн тәшкил олунан аным мәрасиминдә Сәудијјә вәһһаби режиминин ирандакы сәфири дә иштирак едиб вә о мәрһум үчүн Гурани-Кәрим тилавәт едибдир.
29 sentyabr 2026 - 15:28
Xəbər kodu: 1871657
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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