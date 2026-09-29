ИСЛАМ ӘСҜӘРЛӘРИНИН АНДИЧМӘ МӘРАСИМИ
Фото Хәбәр \ Иран Ислам Республикасынын әсҝәрләри Шәһид Имам Хаменеинин Идеалларына Сәд
Әһли БеЈт (әлеЈһимус сәлам) БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи – АБНА: Әсҝәр Ҝүнү мүнасибәтилә Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин бир груп әсҝәри Мәшһәддә Имам Рза (ә) мүгәддәс һәрәминин Дарәз-Зикр ривагында бир араЈа ҝәлиб. Тәдбирдә әсҝәрләр Шәһид Имам, АЈәтуллаһ СеЈЈид Әли Хаменеинин идеалларына сәдагәтләрини ифадә едәрәк өз әһд-пеЈманларыны тәзәләЈибләр. Мәрасимдә Силаһлы Гүввәләрдә хидмәт едән әсҝәрләрин Вәтәнә, Ислам Ингилабынын дәЈәрләринә вә шәһидләрин Јолуна садиглиЈи вурғуланыб.
29 sentyabr 2026 - 12:48
Xəbər kodu: 1871562
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz