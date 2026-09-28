БЕЈРУТДА ШӘҺИД СЕЈЈИД ҺӘСӘН НӘСРУЛЛАҺЫН ИКИНҸИ ИЛДӨНҮМҮ
Фото Хәбәр \ Бејрутда издиһамлы мәрасим — Сејид Һәсән Нәсруллаһын икинҹи илдөнүмү гејд едилди
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һизбуллаһын кечмиш баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә Ливанын пајтахты Бејрутда ҝенишмигјаслы аным мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә чохсајлы рәсми шәхсләр, алимләр, дин хадимләри вә мүхтәлиф тәбәгәләрдән олан инсанлар иштирак едибләр. Тәдбирдә Сејид Һәсән Нәсруллаһын хатирәси јад едилиб вә онун Ливанын сијаси вә иҹтимаи һәјатында ојнадығы рол барәдә чыхышлар сәсләндирилиб.
28 sentyabr 2026 - 20:54
Xəbər kodu: 1871199
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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