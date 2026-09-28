МИНА ВӘ МӘСҸИДҮЛ-ҺӘРАМ ШӘҺИДЛӘРИНИН АНЫМ МӘРАСИМИ
Фото Хәбәр \ “Ағ лаләләр” јенидән ачды — 2015-ҹи Илин Мәсҹидүл-Һәрам вә Мина Шәһидләри Јад Едилди
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Теһранда, Һәзрәт Әбдүләзим Һәсәнинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс Һәрәминдә 2015-ҹи илин Һәҹҹ мәрасими заманы Сәудијјә режиминин јалныш идарәчилији сәбәбиндән Мәсҹидүл-Һәрамын Мина мәканында гәтлә јетирилән Шәһидләрин “Ағ лаләләр” ады илә үмуммилли аным мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә шәһид аиләләри, Һәҹҹ вә Зијарәт саһәсинин мәсул шәхсләри вә Һәзрәт Әбдүләзим Һәсәнинин (ә) мүгәддәс зијарәтҝаһынын рәһбәрлији иштирак едиб. Мәрасимдә шәһидләрин аиләләринә еһтирам ҝөстәрилиб вә онларын хатирәсинин јашадылмасынын ваҹиблији вурғуланыб.
28 sentyabr 2026 - 20:06
Xəbər kodu: 1871188
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz