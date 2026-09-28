АЈӘТУЛЛАҺ ШҮБЕЈРИ ЗӘНҸАНИНИН АНЫМ МӘРАСИМИ
Фото хәбәр \ Гумда Мәрһум Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹанинин хатирәси јад едилди
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Шиә Аләминин мәрһум мәрҹәји-тәглиди Ајәтуллаһ Сејид Муса Шүбејри Зәнҹанинин аным мәрасими Гум шәһәриндә Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәминин Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) адына Шәбистанда кечирилиб. Мәрасим Гум Елми Һөвзәсинин Мүәллимләр Ҹәмијјәти, Елми Һөвзәләрин Идарәетмә Мәркәзи, Експертләр Мәҹлисинин Катиблији, “Әл-Мустафа” Бејнәлхалг Университети вә бир сыра һөвзә вә дини гурумларын тәшәббүсү илә тәшкил олунуб. Мәрасимдә Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹанинин елми, дини вә мәнәви хидмәтләри јад едилиб вә онун Ислам елмләри саһәсиндә гојдуғу ирс һаггында фикирләр сәсләндирилиб.
28 sentyabr 2026 - 19:50
Xəbər kodu: 1871186
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz