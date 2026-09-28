АБАДАН МҮҺАСИРӘСИНИН ЈАРЫЛМАСЫНЫН ИЛДӨНҮМҮ
Фото Хәбәр \ Абаданда Тарихи Мүгавимәтин Унудулмаз Анлары — “Саминүл-Әимм
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Абадан мүһасирәсинин јарылмасы вә “Саминүл-Әиммә” (әлејһимус-сәлам) әмәлијјатынын илдөнүмүнә һәср олунмуш мәрасим Иран Ислам Ингилабы вә Мүгәддәс Мүдафиә Милли Музејиндә кечирилиб. Мәрасимдә мүгәддәс мүдафиә дөврүнүн бир груп командири вә ветераны, шәһид аиләләри вә мәдәнијјәт саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән шәхсләр иштирак едибләр. Тәдбир заманы Абаданын мүгавимәт ҝүнләри вә АБШ илә ССРИ-нин тәһрики илә Ирагын Ирана гаршы мүһарибәсинин илк илләринин хатирәләри вә индијәдәк аз данышылмыш мәгамлар јенидән хатырланыб.
28 sentyabr 2026 - 19:39
Xəbər kodu: 1871183
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz