Фоторепортаж \ Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹанинин вәфатыны анмаг үчүн Фатимә Мәсумәнин (с.ә.) һәрәминдә мәрасим
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Сејид Муса Шүбејри Зәнҹанинин вәфатыны анмаг үчүн Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Һәрәминин Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһи) адына Шәбистанда Али Тәглид Мәрҹәләри, алимләр, иҹтимаи хадимләр вә әһалинин иштиракы илә мәрасим кечирилди. Ајәтуллаһ Һүсејни Бушеһри мәрасимдә чыхыш етди.
25 sentyabr 2026 - 23:51
Xəbər kodu: 1870009
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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