Мәрһум Ајәтуллаһ Сејјид Муса Шүбејри Зәнҹанинин дәфн мәрасими \ Фото Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шиә Аләминин Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан, Мәрһум Ајәтуллаһ Сејјид Муса Шәббири Зәнҹанинин ҹәназәси чәршәнбә ҝүнү сәһәр чохлу сајда инсанын иштиракы илә Имам Хомејни адына университетдән Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминә мүшајиәт едилиб. Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Һәрәминдә о, һәзрәтә Али Тәглид Мәрҹәләриндән диҝәр бири олан Ајәтуллаһ Узма Ҹәфәр Сүбһанинин имамлығы илә ҹәназә намазы гылыныб сонра исә мәрһумун ҹәназәси Һәрәмдә дәфн едилиб.
24 sentyabr 2026 - 23:58
Xəbər kodu: 1869730
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz