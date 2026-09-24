Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәти илә бағлы хүтбә охунмасы мәрасими \ Фоторепортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси илә бағлы иффәт вә елм рәмзи олан О, Ханымын (Аллаһын Саламы Она олсун) Мүгәддәс Һәрәминин Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) адына Шәбистанында Һәрәмин идарәчиси Ајәтуллаһ Сәиди вә Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин идарәчиси Һөҹҹәтүлислам Вәл-Мүслимин Оҹагнежад, еләҹә дә бир груп алим, хидмәтчи вә Гум әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләринин иштиракы илә әзадарлыг вә хүтбә охунмасы мәрасими кечирилди.
24 sentyabr 2026 - 23:45
Xəbər kodu: 1869724
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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