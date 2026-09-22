Фоторепортаж | Гумун Гәнават Гәсәбәсиндә Һәзрәти Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гумун Гәнават Гәсәбәсиндәки Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә Әһли-бејтин (әлејһимус-сәлам) Кәрамәтли Ханымы, Мүгәддәс Анамыз, Һәзрәти Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә бағлы матәм мәрасими кечирилди. Мәрасимдә О, фәзиләтли ханымын һәрәминин хидмәтчиләри вә сәфирләри иштирак едибләр. Аным мәрасими мәғриб вә иша намазы гылындыдан сонра башлајыб.
22 sentyabr 2026 - 23:28
Xəbər kodu: 1868905
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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