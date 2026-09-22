Фоторепортаж | Һәзрәти Мәсумәнин (әлејһа сәлам) сәфирләри хәстәханасындакы хәстәләри зијарәт едибләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһа сәлам) вәфатынын илдөнүмү мүнасибәти илә О, Мүгәддәс Ханымын Һәрәмин бир груп хидмәтчиси Гум шәһәриндәки Камкар хәстәханасы вә “Һәзрәт Мәсумәнин Ушаглары” хәстәханасындакы хәстәләри зијарәт едибләр. Әһли-бејтин (әлејһимус сәлам) Кәримә Ханымынын сәфирләри хәстәләри зијарәт едәркән онлара Фәзиләт Анамызын Һәрәминин мүбарәк бајрағыны тәбәррүк үнванында апарыблар.
22 sentyabr 2026 - 23:14
Xəbər kodu: 1868903
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz