Фото Хәбәр / Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә Һәзрәт Әбдүл Әзим(сәламуллаһ) зијарәтҝаһында мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әһли-бејтин (әлејһимус сәлам) Кәрамәтли Ханымы, Анамыз Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә мәгбәрәси Теһранын Реј шәһәриндә јерләшән Һәзрәт Әбдүл Әзим Һәсәнинин (әлејһи сәлам) һәрәминин Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) Шәбистанында матәм мәрасими кечирилиб.
22 sentyabr 2026 - 22:58
Xəbər kodu: 1868900
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz