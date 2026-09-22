Фоторепортаж \ Мәсҹиди Әзәмдә Ајәтуллаһ Мәһфузинин вәфатынын икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә аным мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гум Елми Һөвзәнин ҝөркәмли алими вә фәгиһи Ајәтуллаһ Аббас Мәһфузинин вәфатынын икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә Мәсҹиди Әзәмдә аным мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә ҝөркәмли алим вә мүҹтәһидләр, тәләбә вә халгын мүхтәлф тәбәгәләринин нүмајәндәләри иштирак едибләр.
22 sentyabr 2026 - 22:44
Xəbər kodu: 1868895
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz