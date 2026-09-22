Фото Хатирә \ Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин фәгиһи мәрһум Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹани

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 21 сентјабр 2026-ҹи илдә 99 јашында вәфат едән Ајәтуллаһ Узма Сејид Муса Шүбејри Зәнҹани Гум Елми Һөвзәсинин Али Тәглид Мәрҹәләриндән, апарыҹы шәхсијјәтләриндән вә профессорларындан бири иди. О, мүасир Елми Һөвзәнин фигһ вә үсул үзрә ҝөркәмли сималарындан бири иди вә узун илләр Елми Һөвзәнин тәләбәләринә вә алимләринә мүһазирә охујуб, арашдырма апармаг вә маарифләндирмәклә мәшғул олмушду.
22 sentyabr 2026 - 22:28
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Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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