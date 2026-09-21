ИННӘ ЛИЛЛӘҺИ ВӘ ИННӘ ИЛЕЈҺИ РАҸИУН – АЛИМ ӨЛӘРСӘ АЛӘМ ӨЛӘР ҺЗ. ПЕЈҒӘМБӘР (С)
Ајәтуллаһ Шубејри Зәнҹанинин вәфаты илә бағлы Али Тәглид Мәрҹәләри, алимләр, руһаниләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Сејид Муса Шубејри Зәнҹанинин вәфат хәбәри јајылдыгдан сонра, бу ҝүн базар ертәси ҝүнү Али Тәглид Мәрҹәләри, алимләр, руһаниләр вә Гум әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләринин үзвләри мәрһум Ајәтуллаһ Шубаири Зәнҹанинин дәфтәрханасына ҝедәрәк онун өвладларына башсағлығы вердиләр.
21 sentyabr 2026 - 20:12
Xəbər kodu: 1868334
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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