Фоторепортаж | Һз. Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәминдә Имам Һәсән Әскәринин (ә) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибә
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (с.ә) мүгәддәс зијарәтҝаһында Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән шәнлик мәрасими Һөҹҹәтүл-Ислам Вәл-мүслимин Фәрәһзадын чыхышы вә Аббас Һејдәрзадәнин мәдһијјәси илә јанашы, илаһи сурудларын ифасы илә гејд олунуб.
20 sentyabr 2026 - 23:48
Xəbər kodu: 1868031
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz