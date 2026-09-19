CBS ТВ каналынын Иранын Гәрби Асијадакы АБШ базаларына вурдуғу зәрәрлә бағлы ексклүзив ҝөрүнтүләри

АБШ-ын CBS телеканалы Иранын ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә һәјата кечирдији һүҹумлар нәтиҹәсиндә Гәрби Асијанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә јерләшән бир нечә АБШ базасына дәјмиш ҝенишмигјаслы зәрәрин ҝөрүнтүләри барәдә илк дәфә олараг ексклүзив фото јајымлајыб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: CBS бу һесабатында ҝөрүнтүләрин АБШ ордусунда хидмәт едән вә кимлији ачыгланмајан һәрбчиләр тәрәфиндән бу медиаја ҝөндәрилдијини билдириб. АБШ һәрбчиләриндән биринин сөзләрини ситат ҝәтирән ҸБС јазыб: “Бу, базаларымыза дәјмиш ағыр зәрәрдир вә бу барәдә Америка халгына мәлумат верилмәјиб. Биз орада дајанмышыг вә ҝөзләримиз бағлы вәзијјәтдә зәрбәләрә мәруз галырыг.”
Һесабата әсасән, һәмин АБШ һәрбчиси АБШ-нин мүһарибә назири Пит Һегсетин 1 март тарихиндә Күвејтдәки Шуејбә лиманына 6 АБШ һәрбчисинин өлүмү илә нәтиҹәләнән өлүмҹүл һүҹумдан сонра һава һүҹумундан мүдафиә системләринин сипәрини кечәрәк һәдәфләринә чатан Иран ракетләрини “сызан дамҹылар”а бәнзәтмәсинә тохунараг вурғулајыб: “Бу ҝенишмигјаслы зәрәр јалныз бир нечә ракетин һәдәфә дәјмәсинин нәтиҹәси дејил.”
Мәлумата ҝөрә, һәмин һәрбчи даһа сонра билдириб: “Биз бу базалары мүдафиә етмирик, садәҹә онларын мәһв едилмәсини изләјирик.”
АБШ медиасынын мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә Әрәбистанындакы “Шаһзадә Султан” авиабазасында чәкилмиш бир фотошәкил дөрдмүһәррикли “Боеинҝ Е-3 Сентрј” тәјјарәсинин арха һиссәсинә бирбаша зәрбә дәјдијини ҝөстәрир. Тәјјарәнин гујруг һиссәси јанмыш ҝөвдәсиндән ајрылыб, һаванын ортасында кәшфијјат мәлуматларынын топланмасы үчүн һәјати әһәмијјәт дашыјан фырланан радары да мәһв едилиб.
АБШ медиасы әлавә едиб ки, бунунла бағлы АБШ Мүһарибә Назирлијинин Баш Мүфәттиш Апараты бу һәфтә Ирана гаршы “сәбәбсиз тәҹавүз”лә бағлы јени һесабат јајымлајыб. Һесабатда АБШ ордусуна мәхсус 3 милјард 700 милјон долларадәк дәјәриндә техника вә силаһларын, о ҹүмләдән 60-а јахын тәјјарәнин мәһв едилдији билдирилиб.
Sizin rəyiniz