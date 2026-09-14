Фото Хәбәр | Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәранинин Јени Тәдрис Илиндә Фигһ вә Үсул Хариҹ Курслары Башлајыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Мәһәммәд Ҹавад Фазил Ләнкәранинин Үсул вә Фигһ үзрә Хариҹ Курслары Гум Елми Һөвзәсинин јени тәдрис илиндә "Әл-Әмр Әгиб Әл-Һәзәр", "Ҹүмә Намазы", "Сијаси Фигһ" вә "Тәрбијјә Фигһи" мөвзулары үзрә Әиммә Әл-Әтһар (ә) Мәсҹидиндә мүһазирәләрә башлајыр вә Ајәтуллаһ Мәһәммәд Ҹавад Фазил Ләнкәранинин мүһазирәләрини онлајн истифадә етмәк имканы вардыр.
14 sentyabr 2026 - 22:29
Xəbər kodu: 1865724
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz