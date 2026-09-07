Лондонда ифрат сағчыларын мүсәлманлара гаршы јүрүшү ифласла нәтиҹәләниб

Лондонда ифрат сағчы “Британијанын Мүстәгиллији Партијасы”нын (УКЫП) “Шәриәтә јох” шүары илә кечирдији јүрүш ҹәми бир нечә он нәфәрин иштиракы илә баш тутуб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Лондонда ифрат сағчы “Британијанын Мүстәгиллији Партијасы”нын (UKIP) “Шәриәтә јох” шүары илә кечирдији јүрүш ҹәми бир нечә он нәфәрин иштиракы илә баш тутуб. Јүрүшүн кечирилдији “Edgware Road” күчәси әрәб вә мүсәлман иҹмасынын сых јашадығы әразиләрдән бири кими таныныр.
Британија полиси тәһлүкәсизлик тәдбирләрини ҝүҹләндириб, јүрүш иштиракчыларыны јерли сакинләрдән вә мағаза саһибләриндән ајырыб. Полис һәмчинин иҹтимаи асајиш ганунвериҹилијинә әсасән јүрүшүн маршрутуна мәһдудијјәтләр тәтбиг едиб вә үзү маскалы шәхсләри сахламаг үчүн әлавә сәлаһијјәтләрдән истифадә едиб.
UKIP лидери Ник Тинкони чыхышында шәриәт ганунларынын, азанын, һалал кәсимин вә нигабын гадаған едилмәсини, һәмчинин “шәриәт мәһкәмәләри” адландырдығы гурумларын бағланмасыны тәләб едиб. О, мүсәлман мәһбуслар үчүн ајрыҹа һәбсханаларын јарадылмасыны вә нифрәт вә ја екстремизми тәблиғ етмәкдә иттиһам етдији мәсҹидләрин дағыдылмасыны да истәјиб. Јүрүш иштиракчылары мигрантлар вә мүсәлманлара гаршы шүарлар сәсләндирибләр.
Ејни вахтда “Иргчилијә гаршы ајаға галх” тәшкилатынын чағырышы илә јүрүшә гаршы етираз аксијасы кечирилиб. Тәшкилатын рәһбәрләриндән Саби Даллоу билдириб ки, Лондонда ифрат сағчыларын јүрүшүнә гаршы чыханларын сајы јүрүш иштиракчыларындан дәфәләрлә чох олуб.
Британија Мүсәлманлары Шурасы исә Бөјүк Британијада шәриәтин тәтбиг едилмәси илә бағлы һәр һансы кампанијанын олмадығыны ачыглајыб вә јүрүшү “хәјали тәһлүкә” үзәриндә гурулмуш тәшәббүс кими гијмәтләндириб.
Лондон Фәләстин Ассосиасијасынын рәһбәри Аднан Һәмидан да ифрат сағчы гүввәләрин Ислам вә мүсәлманларла бағлы горху вә јанлыш тәсәввүрләри шиширтдијини билдирәрәк Британијада бу ҹәрәјанларын ҝенишләнмәсиндән нараһатлығыны ифадә едиб.
Беләликлә, ҝүҹлү полис нәзарәти алтында кечирилән “Шәриәтә јох” јүрүшүнә иштиракын чох аз олмасы вә әкс-нүмајишдә даһа чох инсанын топлашмасы Лондон күчәләриндә ифрат сағчыларын тәшәббүсүнүн ҝөзләнилән иҹтимаи дәстәји газана билмәдијини ҝөстәриб.
Sizin rəyiniz