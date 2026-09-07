Фото Хәбәр | Ҝәнҹ Исвечли Шиә Лидеринин Доғум Ҝүнүндә Шиәлији Гәбул Етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исвечин икинҹи ән бөјүк шәһәри олан Јөтеборгда Аләмләрә Рәһмәт олараг ҝөндәрилмиш Һәзрәти Муһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Шиә Мәзһәбинин лидери Һәзрәти Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) доғум ҝүнүнләринин илдөнүмүнү гејд едилиб. Ливанын Әл-Һуда Ҹәмијјәти тәрәфиндән тәшкил олунан бу мәрасимдә кечирилән мүхтәлиф програмлары арасында Ҹонатан адлы исвечли ҝәнҹ Кәлимеји Шәһадәти дилинә ҝәтирәрәк Шиә Динини гәбул етди.
7 sentyabr 2026 - 21:16
Xəbər kodu: 1862823
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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