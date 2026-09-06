Фото Хәбәр | Һәзрәт Мәсумәнин (с) зијарәтҝаһы Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) илә 6-ҹы Имамын (ә) доғум ҝүнүндә
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Кәримәси, Һәзрәти Фатимә Мәсумәнин мүгәддәс зијарәтҝаһы, әзиз Ислам Пејғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәд Мустафанын (сәллаллаһу әлејһи вә алиһ) доғум ҝүнүндә мәнәви бир атмосфер јашады. Иранлы вә хариҹи зәвварлар бу әзәмәтли ҝүн мүнасибәти илә Әзиз Ислам Пејғәмбәринә вә Онун мәсум Әһли-бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан севҝи вә мәһәббәтләрини ифадә етмәк үчүн һәрәмдә ҹошғулу иштирак едибләр.
6 sentyabr 2026 - 14:11
Xəbər kodu: 1862233
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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