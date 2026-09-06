Фоторепортаж | АБШ-нин Милуоки Ислам Мәркәзиндә Мүгәддәс Пејғәмбәрин (с) вә Имам Садигин (ә) мөвлуд бајрамы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүгәддәс Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) илә Ҹәфәри мәзһәбинин башчысы һәзрәти Имам Ҹәфәри Садигин мүбарәк Милад Бајрамы ҝүнләриндә, АБШ-нин Висконсин штатында, Мичиган ҝөлү саһилиндә јерләшән Милуоки шәһәринин Дарул Һикмәт Ислам Мәркәзиндә Әһли-Бејт (ә) ашигләри бир араја топлашараг шәнлик едибләр.
6 sentyabr 2026 - 13:58
Xəbər kodu: 1862230
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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