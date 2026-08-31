Пејғәмбәрин вә Имам Садигин милад Бајрамында Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани дин тәләбәләрини әммамә илә тәлтиф етди \ Фото
Әзиз Ислам Пејғәмбәри Һәзрәти Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Һәзрәти Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) Милад Бајрамларында Гум Елми Тәдгигат Мәктәбинин бир груп Илаһијјат тәләбәси Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәранинин офисинин Һүсејнијјәсиндә бу Али Тәглид Мәрҹәси тәрәфиндән Әммамә илә тәлтиф олундулар. Мәрасимдә Әһли-Бејт (ә) мәдһијјәчиләри вә закирләри мөвлуд охујуб, Ислам Пејғәмбәринин (с) вә Имам Ҹәфәр Садигин (ә) Мәнагибини зикр едибләр.
31 avqust 2026 - 15:21
Xəbər kodu: 1859563
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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