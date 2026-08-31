Ислам Пејғәмбәринин (с) вә Имам Ҹәфәр Садигин (ә) доғум ҝүнү мүнасибәтилә дин тәләбәләри Әммамә илә тәлтиф олунду\ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән, базар ҝүнү, әзиз Ислам Пејғәмбәри Һәзрәти Мәһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә нәвәси Һәзрәти Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) доғум ҝүнләринин илдөнүмүндә Ајәтуллаһ Насир Мәкарим Ширази вә Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани тәрәфиндән Илаһијјат тәләбәләри мүгәддәс Әммамә илә тәлтиф олундулар.
31 avqust 2026 - 15:00
Xəbər kodu: 1859554
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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