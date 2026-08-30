Фоторепортаж / Һәзрәт Мәсумәнин Һәрәми Әзиз Ислам Пејғәмбәринин вә Имам Садигин (әлејһимус сәлам) Милад Бајрамы ҝеҹәсиндә
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 17 Рәбиүләввәл ҝеҹәси, Әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Һәзрәти Муһәммәд Мустафанын вә Һәзрәти Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) тјәвәллүдләринин илдөнүмү ҝеҹәсидир. Белә бир мөһтәшәм ҝеҹәдә Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин Һәрәминдә бајрам шәнлији тәшкил едилмишдир.
30 avqust 2026 - 12:12
Xəbər kodu: 1859054
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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