Фото Хәбәр \ Теһран 40-ҹы Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансында Вәһдәт Намазы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ӘзизИслам Пејғәмбәри Һәзрәти Муһәммәд Мустафанын дүнјаја шәрәфли ҝәлишинин илдөнүмү ҝүнләри илә бағлы 40-ҹы Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансы бу ҝүн Теһранын Зирвә Залында Иран Ислам Республикасынын Президенти вә Ислам дүнјасындан бир груп үләманын иштиракы илә ишә башлајыб. Һәмчинин, мәрасимин кәнарында шиә вә сүнни алимләринин иштиракы илә вәһдәт намазы гылыныб.
27 avqust 2026 - 21:09
Xəbər kodu: 1858004
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz