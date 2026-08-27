Фото Хәбәр | Теһран, 40-ҹы Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансынын ачылыш мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн сәһәр Теһранда Иран Ислам Республикасынын Президенти вә Ислам дүнјасындан бир груп нүфузлу үләмаларынын иштиракы илә Зирвә Залында Әзиз Ислам Пејғәмбәри Һәзрәти Муһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Милад бајрамы мүнасибәти илә 40-ҹы Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансынын ачылыш мәрасими баш тутду. Бу конфранс бир нечә ҝүн давам едәҹәкдир.
27 avqust 2026 - 19:53
Xəbər kodu: 1857986
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz