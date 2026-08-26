Фото / Пакистанын Гуҹранвал шәһәриндә Һз. Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) Милад Ҝүнү мүнасибәтилә мәрасим

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәбиул-әввәл ајынын 12 вә 17-си ҝүнләри Бәшәр тарихиндә Аләмләрә рәһмәт олараг ҝөндәрилмиш Һәзрәти Муһәммәд ибн Абдуллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) милад ҝүнү кими гејд олунуб. Бу мүнасибәтлә Ислам Дүнјасынын Даһи мүтәфәккири, Ислам Ингилабынын Баниси һәзрәти Имам Хомејни бу ҝүнләри Вәһдәт Һәфтәси адландырараг мүсәлманлар арасында бирлик вә вәһдәтин горунмасыны зәрури һесаб етди. Артыг он илләрдир ки, дүнја мүсәлманлары бу бир һәфтәни бајрам гејд едирләр. Пакистанын Гуҹранвал шәһәриндә дә јүз минләрлә инсан Һәзрәти Мәһәммәд Мустафа Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк мөвлуд ҝүнүнү бөјүк севинҹлә гејд едирләр.
26 avqust 2026 - 19:47
Xəbər kodu: 1857601
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz