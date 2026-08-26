Канада: “Һүсејн кимдир?” Хејријјә Тәшкилаты еһтијаҹы оланлара пулсуз әрзаг пајлајыб вә сач кәсими хидмәтләри ҝөстәриб \ Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Канадада “Һүсејн кимдир?” хејријјә тәшкилатынын көнүллүләри, Торонтодакы АМЗ Преп групу илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә еһтијаҹы оланлар арасында әрзаг пајланмасы лајиһәсиндә иштирак едибләр. Програм Реҝент Меалс мәркәзиндә (јерли һалал гида һазырлама мәркәзи) кечирилиб вә көнүллүләр еһтијаҹы оланлара јемәк һазырлајыб пајлајараг хидмәт ҝөстәрибләр.
26 avqust 2026 - 15:33
Xəbər kodu: 1857481
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz