Ирагда сәфәрдә олан Ајәтуллаһ Мөһсүн Гуми Һәшду-Шәби рәһбәри илә ҝөрүшүб \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләринин (Һәшду- Шәби) рәһбәри Фалеһ Әл-Фајјад базар ҝүнү бу тәшкилатын бир сыра командирләри вә рәсмиләринин иштиракы илә Иран Ислам Республикасындан ҝәлән нүмајәндә һејәтини гаршылајыб. Ајәтуллаһ Мөһсүн Гуминин рәһбәрлик етдији нүмајәндә һејәти шәһид Имам Хаменеинин дәфн вә вида мәрасимләриндәки мөвгеләринә вә иштиракларына ҝөрә Ираг һөкумәтинә вә халгына тәшәккүр етмәк вә миннәтдарлыг етмәк үчүн Ирага сәфәр едиб.
24 avqust 2026 - 16:56
Xəbər kodu: 1856517
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz