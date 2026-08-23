Фоторепортаж \ Ајәтуллаһ Систани тәрәфиндән Ислам Ингилабынын Шәһид Лидери, Ајәтуллаһ Хаменеинин 40- мәрасими кечирилиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Үммәтинин Шәһид Имамы, Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин торпаға тапшырылмасынын 40 мәрасими Ајәтуллаһ Систанинин Гум шәһәриндәки офисиндә бир груп үләма, руһани, тәләбә, дөвләт рәсмиләри вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләринин иштиракы илә кечирилди.
23 avqust 2026 - 17:54
Xəbər kodu: 1856183
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz