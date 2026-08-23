Фоторепортаж \ Шәһид Ајәтуллаһ Хаменеинин дәфн едилмәсинин 40-ҹы ҝүнү мүнасибәтилә Имам Рза (ә) Һәрәминдә аным мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һәсән Әскәринин (әлејһиссалам) шәһадәти әрәфәсиндә Рәзәви мүгәддәс зијарәтҝаһынын чох сајда зәвварынын вә гоншуларынын иштиракы илә Ислам Ингилабынын шәһид лидери, һәзрәти Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин дәфн едилмәсинин 40-ҹы ҝүнүнү мүнасибәти илә јас мәрасими кечирилиб.
23 avqust 2026 - 17:35
Xəbər kodu: 1856173
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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