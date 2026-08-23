Фото Хәбәр \ Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (с) Һәрәминдә "Шәһиди Имам Хаменеи"нин 40 мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Һәрәминдә, Имам Хомејни (р.ә.) адына залда Ислам Ингилабынын Шәһид Лидери, Һәзрәти Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин торпаға тапшырылмасынын 40-ҹы ҝүнү мүнасибәти илә аным мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләри вә Али Рәһбәрин офиси тәрәфиндән бир груп рәсми иштирак едибләр.
23 avqust 2026 - 17:23
Xəbər kodu: 1856167
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz