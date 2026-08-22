Имам Меһдинин (ә) имамәтлијинин башланмасынын илдөнүмүндә Мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидиндә Дүнја Мәсҹидләри Конфрансы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Һөҹҹәт ибн әл-Һәсән, Имам Меһди Саһиб Заманын (Аллаһ Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) имамәтлијинин башланғыҹынын илдөнүмү илә јанашы мүгәддәс Гум шәһәриндә, Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Дүнја Мәсҹидләри Ҝүнүнү мүнасибәти илә Дүнја Мәсҹидләринин Бөјүк Конфрансы кечирилди.
22 avqust 2026 - 15:19
Xəbər kodu: 1855646
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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