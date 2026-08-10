ФОТОСЕССИЈА \ Шәһид Имам Хаменеинин хатирәсинә “Гүрбәтдә мүҹаһидләр” ХЫ Бејнәлхалг Гурултајынын мәтбуат конфрансы кечирилиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын шәһид лидери, Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин хатирәсинә һәср олунан тәдбирдә Али Рәһбәрин Университетләрдә нүмајәндәлији гурумунун рәһбәри вә гурултајын Али Шурасынын сәдри Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Мустафа Рүстәми иштирак едиб.
10 avqust 2026 - 06:24
Xəbər kodu: 1850935
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz