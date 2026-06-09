Әфганыстанын Бамијан дағларынын зирвәсиндә Илаһи Хилафәт вә Вилајәт бајрамы олан Гәдир-хум Анылыб \ Фоторепортаж
Әфганыстанын Бамијан әјаләтинин Варас шәһристанында јашајан шиәләр вә Әһли-Бејт (ә) ашигләри "Гонаг" кәндинин дағында Гәдир Бајрамыны гејд етмәк үчүн бөјүк бир мәрасим кечирибләр. Ҹәнуби Кабул шиәләринин Имам Ҹүмәси Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Мүзиф мәрасимдә натиг кими иштирак едиб. Дағларда вә ачыг һавада дини мәрасимләрин кечирилмәси Әфганыстанын бәзи шиә бөлҝәләриндә бир нечә илдир ки, бир әнәнәдир.
9 iyun 2026 - 18:29
Xəbər kodu: 1824949
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz