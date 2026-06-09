Мәһәррәм ајынын ҝәлиши илә бағлы Һәзрәт Әбул-Фәзлин (әлејһи сәлам) һәрәминин ҝүнбәзинин тозу алынды \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәррәм ајынын ҝәлиши илә бағлы Һәзрәт Әбул-Фәзл Аббасын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин хидмәтчиләри бу нурани зијарәтҝаһын ҝүнбәзинин јујулмасы вә тозунун алынмасы мәрасимини кечирдиләр. Бу мәнәви мәрасим, милјонларла зәввар вә Һүсејн әзадарларыны гаршыламаг үчүн һәрәмин һазырланмасы чәрчивәсиндә һәјата кечирилиб. Мәрасим Кәрбәла атмосферинә Мәһәррәм рәнҝини вә гохусуну бәхш етди.
9 iyun 2026 - 18:14
Xəbər kodu: 1824943
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz