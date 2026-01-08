Фото Репортаж | Һаредиләрин Гүдсдә анти-Нетанјаһо митингиндә автобусун 14 јашлы јенијетмәни өлдүрмәсиндән әввәлки хаос
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Күтләви Информасија Васитәләрин вердији мәлумата ҝөрә, Чәршәнбә ахшамы ахшам, ҹүһүдләрин ишғал етдикләри Гүдсдә кечирилән һәрби чағырыша гаршы Һареди етиразы заманы автобусун вурмасы нәтиҹәсиндә он дөрд јашлы Јосеф Еисентал һәлак олуб.
8 yanvar 2026 - 14:20
Xəbər kodu: 1770937
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz