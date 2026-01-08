  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Фото Репортаж | Һаредиләрин Гүдсдә анти-Нетанјаһо митингиндә автобусун 14 јашлы јенијетмәни өлдүрмәсиндән әввәлки хаос

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Күтләви Информасија Васитәләрин вердији мәлумата ҝөрә, Чәршәнбә ахшамы ахшам, ҹүһүдләрин ишғал етдикләри Гүдсдә кечирилән һәрби чағырыша гаршы Һареди етиразы заманы автобусун вурмасы нәтиҹәсиндә он дөрд јашлы Јосеф Еисентал һәлак олуб.

8 yanvar 2026 - 14:20
Xəbər kodu: 1770937
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha