ИИР Мүгәддәс Зијарәтҝаһлар вә Мәканларынын Хадимләринин Гум шәһәриндә кечирилән 8-ҹи Сессијасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин Идарә Һејәтинин ев саһиблији илә Ислами Иранынын Мүгәддәс Зијарәтҝаһлар вә Мәканларынын Хадимләринин Гум шәһәриндә кечирилән 8-ҹи Сессијасы кечирилиб. Сессијада Имам Рзанын (әлејһи сәлам) Мүгәддәс Һәрәминин Идарәсинин-Астан Гүдс Рәзәвинин, Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Мүгәддәс Һәрәминин-Астан Гүдс Мәсумәнин, Һәзрәт Әһмәд ибн Муса әл-Казымын (әлејһи сәлам) Мүгәддәс Һәрәминин, Һәзрәт Әбдүләзим Һәсәнинин (әлејһи сәлам) Мүгәддәс Һәрәминин хадимләри иштирак едибләр.
7 dekabr 2025 - 16:01
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Мүҹтәба Кәрәм-Әли
